Seconda categoria Manita del Riolo Allunga la Vis Il Marina torna in testa
Allunga la Vis Faventia in vetta al girone M: batte 3-0 il Bagnara ed è a +6 sul Mezzano, travolto 5-0 (poker di Luca Gallinuci) a Riolo. Nel girone N il Marina torna in testa: va in svantaggio, sbaglia due rigori ma nel recupero batte 2-1 il Gs Romagna con capitan Morelli (foto). Girone M: Brisighella-Sesto Imolese 2-2, Lugo-Vita 1-2, P.L. Reda-Borgo Tuliero 2-1, R. Voltanese-Santagata Sport 4-1, Riolese-Mezzano 5-0, San Rocco-Giovanili Santerno 2-2, Vis Faventia-Bagnara 3-0. Classifica: Vis Faventia 57; Mezzano 51; Riolese 49; B. Tuliero 34; Giov. Santerno 33; S. Imolese 32; Brisighella, R. Voltanese 31; Lugo, Santagata Sport 28; S. Rocco 27; Vita 24; Bagnara 16; P. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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