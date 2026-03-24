Se un quindicenne si toglie la vita

Un insegnante ha riferito che un ragazzo di quindici anni, studente di prima superiore, si è tolto la vita. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze del gesto. Nessuna informazione è stata fornita sulla famiglia o sul percorso scolastico del giovane. La notizia è stata diffusa tra colleghi e operatori scolastici senza commenti ufficiali.

Uno dei messaggi più duri che può ricevere un pedagogista arriva spesso in forma semplice, quasi dimessa: un’insegnante racconta che un suo alunno di prima superiore, poco più che quindicenne, si è tolto la vita. Nelle sue parole non c’è solo lo strazio per la perdita, ma anche la percezione di un allarme continuo, inascoltato, e l’amara sensazione di vivere in una società svuotata di senso, dove le vite dei ragazzi rischiano di essere schiacciate dentro protocolli, carte, adempimenti che non toccano davvero la loro esperienza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Femminicidio a Mileto: commercialista spara alla moglie e si toglie la vita, si stavano separandoDramma nel Vibonese: Pasquale Calzone uccide Assunta Currà e si toglie la vita Una tragedia familiare che lascia una comunità attonita e riaccende il... Leggi anche: Muore in carcere: 25enne si toglie la vita Come far diventare un IPhone 17 il tuo telefono cambiando solo la Cover Una selezione di notizie su Se un quindicenne si toglie la vita Discussioni sull' argomento Capire il Referendum sul Csm. Le 3 modifiche costituzionali. Ecco i motivi del Sì e del No; Nordio fa confusione su come cambia il CSM con la riforma della giustizia; A Pillole di Eta Beta, se l'AI va fuori controllo...; Una vita in divisa, dal servizio di leva a comandante di Bra: L’Arma mi ha conquistato da ragazzo. Dramma in Calabria: ragazzino si toglie la vita impiccandosiGli inquirenti cercheranno di fare chiarezza e di verificare se all’origine del gesto possano esserci state cause scatenanti ... zoom24.it Dramma a Paola, quindicenne trovato impiccato nella sua abitazione. La Procura ha aperto un'inchiesta https://gazzettadelsud.it/p=2187926 - facebook.com facebook Erba, 1995. Quindicenne felice in piazza mercato con Umberto Bossi, tanti amici pionieri della Lega e il suo papà x.com