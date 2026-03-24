Un altro locale storico della zona centrale di Lecco ha chiuso le sue porte. Si tratta dell’edicola situata in piazza Garibaldi, che ha cessato l’attività dopo molti anni di presenza nel quartiere. La chiusura segna la fine di un punto di riferimento per i residenti e i passanti che si rifornivano di quotidiani e riviste nella zona.

Angelica Manfreda e il nipote Francesco lasciano dopo vent'anni. "Non sappiamo se chi subentra continuerà con i giornali. Si campa solo grazie ai souvenir. L'incertezza sul rifacimento della piazza tra i fattori dell'addio" Un altro pezzo della storica Lecco del centro se ne va: ha chiuso infatti l'edicola di piazza Garibaldi. E, al momento, non è detto che riapra a breve. Nei giorni scorsi in tanti, passando dalla centralissima via Roma per quello che una volta era il “Cantun di ball”, hanno scorto il chiosco svuotarsi sempre più di giornali e riviste, un sentore che lasciava presagire l'amaro epilogo. Sabato le porte della struttura in metallo si sono chiuse, senza nessun cartello ad annunciare la riapertura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Se ne va un altro pezzo del centro: chiusa la storica edicola di piazza Garibaldi

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