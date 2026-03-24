Se a intervistare il campione di basket sono gli studenti del liceo Berchet

Negli ultimi giorni, gli studenti del liceo Berchet di Milano hanno incontrato un giocatore dell'Olimpia Milano, che ha visitato le loro aule. L'evento ha coinvolto un rappresentante di uno dei più noti club di pallacanestro della città, portando i giovani studenti a conoscere da vicino un atleta professionista. La visita si è svolta nel contesto di un’iniziativa dedicata allo sport e alla motivazione degli studenti.

Nei giorni scorsi gli studenti del liceo Berchet di Milano hanno ricevuto la visita di un ospite speciale, un giocatore dell'Olimpia Milano. Niccolò Manion, 25 anni, nato a Siena, ha incontrato i ragazzi, di pochi anni più giovani di lui, confrontandosi con loro. Nato a Siena, cresciuto tra Italia e Usa, Manion ha maturato importanti esperienze sia nel campionato italiano che nelle competizioni internazionali. Alle 14.15 le porte della scuola si sono aperte e Manion è stato accolto dai ragazzi con grande entusiasmo. A organizzare la giornata è stata la classe 4^ F del liceo, nell'ambito del progetto Olimpia@School, anche se all'incontro hanno preso parte ben dieci classi, con circa 100 studenti in tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Se a intervistare il campione di basket sono gli studenti del liceo Berchet Articoli correlati L’Unicusano Avellino Basket incontra gli studenti del Liceo MaroneI tesserati della società avellinese torneranno tra i banchi di scuola come testimonial della propria esperienza personale e sportiva, sottolineando... Leggi anche: Enrico Galiano incontra gli studenti del Liceo