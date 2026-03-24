Le linee guida sono quelle già applicata per primaria e medie, con tavoli di lavoro che ospitano gli stessi esperti: docenti universitari, esperi in vari settori, dirigenti. Loredana Perla, ordinario di didattica e pedagogia speciale a Bari come coordinatrice del lavoro di 130 persone. Si parte da una divisione: niente più geostoria, ma storia e geografia come materie separate. La storia, come già indicato per i primi cicli. viene incentrata più sull’Occidente per allargarsi solo in un secondo tempo al resto del mondo. Già succede che i capitoli che non riguardano l'Europa siano spesso saltati o fatti solo parzialmente. Non ci sarebbe però nessun aumento del monte ore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Scuola, dalla geografia alle graphic novel: ecco come potrebbero cambiare i programmi delle superiori

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