Il derby di Milano vive tutto l’anno, a maggior ragione se le due squadre sono vicine in classifica e condividono gli stessi sogni. Lo dice la storia e c’è da star certi che in questo finale di stagione l’atmosfera da stracittadina si manterrà infuocata anche in mancanza di incroci in campo. Del resto, l’ultima giornata di serie A ha consentito al Milan di ridurre il gap dai nerazzurri a soli 6 punti, restituendo qualche timida speranza di riaprire i giochi per lo scudetto. L’ex difensore vede ancora in corsa il Napoli. Battendo (non senza difficoltà) il Torino a San Siro, i rossoneri si sono portati a 63 punti in classifica e a distanza di ventiquattro ore hanno potuto gioire al gol di Ndour che ha fermato l’Inter sull’1-1 in casa della Fiorentina. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Scudetto, Cordoba snobba il Milan: “Non è coeso, ha problemi di spogliatoio”

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