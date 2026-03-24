Tempo di lettura: < 1 minuto Una lieve scossa di terremoto è stata registrata alle 6:37 nel Golfo di Policastro, a sud di Salerno, ed è stata percepita dalla popolazione a Sapri e nei comuni limitrofi. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo di 1.8 ed è stato localizzato in mare, a circa 9 chilometri di profondità, al largo della costa. Il movimento tellurico, di debole intensità, è stato avvertito in particolare ai piani alti degli edifici. Non si registrano danni a persone o cose, né sono pervenute richieste di intervento alle autorità competenti. La situazione risulta sotto controllo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scossa di terremoto nel Golfo di Policastro: avvertita nel Salernitano

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