Scossa di terremoto nel Golfo di Policastro | avvertita dalla popolazione

Non si registrano danni a persone o cose, né sono pervenute richieste di intervento alle autorità competenti. La situazione risulta sotto controllo Una lieve scossa di terremoto è stata registrata alle 6:37 nel Golfo di Policastro, nella zona sud della provincia di Salerno, ed è stata percepita dalla popolazione a Sapri e nei comuni limitrofi. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo di 1.8 ed è stato localizzato in mare, a circa 9 chilometri di profondità, al largo della costa. Il movimento tellurico, di debole intensità, è stato avvertito in particolare ai piani alti degli edifici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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