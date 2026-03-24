Scopri Napoli | eventi gratuiti e delizie tra babà casatielli e braciole per un mese!

Dal 26 si svolge a Napoli un evento che propone una serie di iniziative gratuite nel centro storico e nelle zone limitrofe. Durante tutto il mese, si terranno attività culturali, spettacoli e degustazioni di specialità locali come babà, casatielli e braciole. La manifestazione coinvolge diversi spazi pubblici e punti di ristoro, con l’obiettivo di promuovere tradizioni e intrattenimento senza costi per i partecipanti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dal 26 marzo al 3 maggio 2026, il Comune di Napoli ospiterà la rassegna “Vedi Napoli e poi mangia”, un’affascinante iniziativa organizzata dall’Assessorato al Turismo che celebra la ricca tradizione culinaria della città. Durante questo periodo, cittadini e turisti potranno partecipare a una serie di eventi gratuiti dedicati ai piatti tipici napoletani, scoprendo storie e tradizioni culinarie che affondano le radici nella storia locale. La rassegna “Vedi Napoli e poi mangia” prevede ben 20 appuntamenti, curati artisticamente e scientificamente da Marino Niola. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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