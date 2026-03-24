Scontro tra due auto un ferito sulla Cisa

Un incidente tra due veicoli si è verificato sulla strada Statale 62 della Cisa, al km 17,550, vicino a Licciana Nardi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Un ferito è stato trasportato in ambulanza in ospedale. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Licciana Nardi (Massa Carrara), 24 marzo 2026 – A causa di un incidente stradale il traffico è rimasto temporaneamente bloccato sulla strada Statale 62 della Cisa, al km 17,550, all'altezza di Licciana Nardi ( Massa Carrara). Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registra un ferito. Sul posto le squadre Anas e le forze dell'ordine oltre al 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro tra due auto, un ferito sulla Cisa Articoli correlati Leggi anche: Scontro tra due auto sulla Laurentina: tre morti e un ferito grave Incidente in galleria sulla statale 115, scontro tra due auto: un ferito e traffico rallentatoSul posto i sanitari del 118, polizia e vigili del fuoco per prestare le prime cure e mettere in sicurezza il tratto stradale Incidente stradale... Approfondimenti e contenuti su Scontro tra due auto un ferito sulla... Temi più discussi: Incidente sul raccordo, scontro tra due auto: un uomo in gravi condizioni; Incidente a Torino San Paolo: scontro tra due auto e danni anche a una vettura parcheggiata, un ferito in ospedale; Scontro tra quattro auto nel Bergamasco, morti genero e suocera; Scontro tra due auto sulla statale 11: nell'impatto è deceduto un uomo di 70 anni. Scontro tra due auto a Mariano del Friuli, feriti una donna e un minoreRimasti bloccati nell'auto sulla quale viaggiavano, finita contro il muro di recinzione di una abitazione, sono stati estratti dall'abitacolo dai Vigili del fuoco ... rainews.it Scontro tra due auto e una moto, muore ventenneIncidente stradale mortale questa mattina a Cesena: un giovane di circa 20 anni, in sella a una moto, è morto in uno scontro avvenuto attorno alle 9 lungo via Calcinaro. Coinvolte due vetture e la mot ... rainews.it Dall'ospitata al podcast di Fedez allo scontro sui social: la Premier scende in campo per spersonalizzare il voto e limitare i danni, ma le urne dicono 'No'. Cosa ci ha lasciato a livello comunicativo questo referendum - facebook.com facebook Scontro auto-tir sulla statale 125: un ferito e strada chiusa x.com