Scontro tra auto e moto a Cesena morto sul colpo il centauro | Glauco Igor Prati aveva 20 anni

A Cesena si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. Un giovane di 20 anni, in sella alla sua motocicletta, è deceduto sul luogo dello scontro con una Fiat 500. La dinamica dell’incidente ha portato al decesso immediato del centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare per il giovane.

Tragico incidente a Cesena, dove il 20enne Glauco Igor Prati è morto nello scontro con una Fiat 500 mentre era in sella alla sua moto. Il sinistro sarebbe avvenuto per una mancata precedenza, sono in corso gli accertamenti della polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente a Roma, scontro tra una moto e due auto: morto centauro di 52 anni Scontro violento tra moto e auto tra Modugno e Bari: morto sul colpo il motociclista, tre feritiIncidente sulla provinciale 110 tra Modugno e Bari-Carbonara: ad avere la peggio l'uomo sulla morto. Altri aggiornamenti su Glauco Igor Prati Glauco Igor Prati morto a 20 anni nell'incidente in moto: l'auto che svolta, l'impatto e il volo nel fossatoUn incidente stradale mortale si è verificato questa mattina a Cesena: un giovane di 20 anni, Glauco Igor Prati, in sella a una moto, è morto in uno scontro verificatosi attorno ... leggo.it Cesena, incidente stradale tra due auto e una moto: morto il 20enne Glauco Igor PratiIncidente mortale a Cesena pochi minuti dopo le 9 del mattino in via Calcinaro, nella frazione di Capannaguzzo. Un ragazzo di 20 anni originario della zona, Glauco Igor Prati, è morto sul colpo in un ... corrieredibologna.corriere.it