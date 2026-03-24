È deceduta a 54 anni Mel Schilling, nota per aver partecipato come figura di rilievo alla versione britannica del reality Matrimonio a prima vista. La notizia è stata comunicata ufficialmente dai suoi rappresentanti, senza ulteriori dettagli sulle cause del decesso. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra colleghi e fan, che le hanno reso omaggio sui social media.

È morta a 54 anni Mel Schilling, volto noto del reality Matrimonio a prima vista, in particolare nell’edizione britannica. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo della televisione e i tanti spettatori che l’avevano seguita negli anni. A dare l’annuncio è stato il marito Gareth con un messaggio pubblicato sui social, in cui ha spiegato che la conduttrice si è spenta serenamente, circondata dall’affetto dei suoi cari. Un addio intimo, nel segno dell’amore familiare. Alla base della scomparsa c’è un cancro diagnosticato nel dicembre 2023, una malattia che Schilling aveva affrontato pubblicamente con grande trasparenza. Nelle settimane più recenti aveva rivelato che il tumore si era esteso al cervello, aggravando il quadro clinico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sconfitta dalla malattia”. Addio alla star del reality: il triste annuncio

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