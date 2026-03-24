VENEZIA - In pieno giorno, in una calle stretta che immette in Strada Nova, ha preso di mira una coppia di ultraottantenni, lui con il bastone. Ha cercato di strappare la borsa alla donna, che però non ha mollato la presa. Alla fine è sopraggiunta una passante e il ladro è scappato. Uno scippo mancato, ma che ripropone l’allarme sicurezza in centro storico. Non c’è più solo la piaga dei borseggi, il più delle volte messi a segno all’insaputa delle vittime, ora capitano anche scippi odiosi come questo, ai danni di anziani fragili, magari con il rischio di far cadere i malcapitati. Il fatto è accaduto qualche giorno fa, attorno alle 17, in calle Priuli, all’altezza della Ca’ d’Oro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Scippatore messo in fuga da una coppia di 80enni in calle Priuli (Ca' D'Oro)

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