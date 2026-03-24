Il 27 marzo è previsto uno sciopero del settore scolastico in Toscana, che potrebbe causare disservizi per studenti e famiglie. Non sono stati annunciati scioperi di altri settori, quindi i mezzi pubblici, come autobus e treni, dovrebbero funzionare regolarmente. La giornata si prospetta quindi come una possibile giornata di difficoltà per chi frequenta le scuole della regione.

Lo sciopero scuola del 27 marzo in Toscana si preannuncia come una giornata di possibili disagi per studenti e famiglie. L’agitazione è stata proclamata da Sisa, il Sindacato indipendente scuola e ambiente, e riguarda l’intera categoria del personale scolastico: docenti, dirigenti e personale amministrativo per l’intera durata della giornata di venerdì. Sul fronte dei trasporti la situazione è rassicurante, in Toscana bus e treni circoleranno regolarmente. Gli spostamenti di studenti e lavoratori non dovrebbero subire interruzioni legate all’agitazione sindacale. Diverso, invece, il quadro all’interno degli istituti scolastici. L’adesione allo sciopero potrebbe determinare variazioni nell’orario delle lezioni o, in alcuni casi, la sospensione dell’attività didattica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sciopero della scuola il 27 marzo: disagi in Toscana, bus e treni regolari

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