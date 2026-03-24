Scienze e musica le nostre attività preferite

Abbiamo intervistato la professoressa Claudia Mei che, assieme alla professoressa Katja Lechte, ha partecipato e contribuito alla realizzazione del progetto Erasmus. Cosa ha provato la prima volta che sono arrivati i ragazzi spagnoli e quali paure aveva? "Ho avuto timore di non trovare attività adatte ai ragazzi, perché erano molto piccoli, però alla fine è andato tutto bene e sono stata soddisfatta di averli ospitati". Qual è stata la sua attività preferita con loro? "La mia attività preferita è stata la lezione di scienze CLIL sulle piante, perché è stato interessante scoprire molte parole nuove in inglese". I ragazzi spagnoli hanno fatto alcuni commenti riguardo a questo progetto? "Sono stati contenti di aver partecipato a questo progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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