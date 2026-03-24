sciacca il bombarolo degli anarchici

Preso. Giuseppe Sciacca, 47 anni, è lui il «tecnico», l'esperto «Unabomber» della galassia anarchica. È sempre lui, secondo indagini segretissime, a fabbricare l'ordigno letale per i compagni Sandrone e Saretta, saltati in aria giusto pochi minuti dopo la sua partenza da Roma giovedì notte. Latitante dal 13 marzo, quando viene emessa un'ordinanza di custodia cautelare per una condanna a cinque anni e 4 mesi, la Digos di Catania lo arresta a casa dei familiari. Sciacca va e viene da Lessinia, Verona, dove viveva assieme alla compagna, a Torino passando per Spagna e Francia e infine per la capitale dove fa perdere le proprie tracce dal maggio del 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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