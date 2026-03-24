Sci Pinheiro Braathen vince la Coppa di gigante

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto la sua prima Coppa del Mondo di sci alpino, diventando il primo atleta brasiliano a ottenere questo risultato. La vittoria arriva dopo aver già conquistato una medaglia d’oro olimpica. La competizione si è svolta in una località internazionale, con Braathen che ha concluso la gara in prima posizione.

Roma, 24 mar. (askanews) – Dopo l’oro olimpico, Lucas Pinheiro Braathen scrive un’altra pagina di storia conquistando la prima Coppa del Mondo di sci alpino per il Brasile. Il successo arriva nella specialità del gigante, seconda sfera di cristallo della carriera dopo quella vinta in slalom nel 2023, quando gareggiava ancora per la Norvegia. Decisiva l’ultima gara delle finali di Lillehammer, dove il brasiliano ha operato il sorpasso ai danni di Marco Odermatt, uscito nella prima manche quando sembrava lanciato verso la quinta Coppa consecutiva. Braathen ha chiuso con 547 punti contro i 495 dell’elvetico. Il sudamericano ha gestito con lucidità la pressione, confermando di essere il più in forma negli ultimi due mesi tra le porte larghe. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince gara e coppa, Odermatt costrett ad abdicareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10. LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince gara e Coppa, Odermatt costretto ad abdicareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ALLE 10. BRAATHEN nella STORIA: vince la COPPA di specialità Altri aggiornamenti su Pinheiro Braathen Temi più discussi: Lucas Pinheiro Braathen dominante nell'ultimo Gigante, è festa doppia: la sua seconda manche; Sci, il campione olimpico vola a Lillehammer, male gli italiani; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: le classifiche; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Paris supera Franzoni, Odermatt in trionfo. Sci, Pinheiro Braathen vince la Coppa di giganteRoma, 24 mar. (askanews) - Dopo l'oro olimpico, Lucas Pinheiro Braathen scrive un'altra pagina di storia conquistando la prima Coppa del Mondo di ... sport.tiscali.it Lillehammer, Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante e la coppa di specialitàLucas Pinheiro Braathen conquista il gigante e si aggiudica anche la coppa di specialità Il brasiliano sfrutta l’uscita di scena di Marco Odermatt nella prima manche e chiude con il miglior tempo comp ... msn.com La coppetta del gigante scivola dalle mani di Marco Odermatt. Eliminato nella prima manche alle finali di Hafjell, il nidvaldese è stato superato in extremis dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, vincitore di giornata davanti all'altro svizzero, Loïc Meillard. Sces - facebook.com facebook Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante di Hafjell e si aggiundica così la coppa del mondo di specialità, regalando un altro pezzo di storia al Brasile #WinterSport #Alp x.com