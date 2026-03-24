Sue Piller si è aggiudicata il gigante valevole per le Finali di Coppa Europa di sci alpino femminile 2026 in corso di svolgimento a Schladming (Austria) mentre Alice Pazzaglia ha deciso di non prendere il via nella seconda manche (era 32a a metà gara con oltre 5 secondi di ritardo dopo un pesante errore) difendendo a questo punto 94 punti in classifica generale ad una sola gara dal termine. Manca solo il “nero su bianco”. e Sulla celebre pista “Planai” il successo è andato alla svizzera Sue Piller che ha chiuso con il tempo complessivo di 2:32.91 con 30 centesimi sulla svedese Sophie Nyberg mentre completa il podio la svizzera Dania Allenbach a 96 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Alice Pazzaglia si ferma nel gigante delle Finali di Coppa Europa e posticipa il titolo

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