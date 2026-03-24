Dopo il referendum sulla giustizia, le tensioni tra le principali forze politiche si sono accentuate. Da un lato, una leader di partito ha rafforzato il proprio ruolo, mentre dall’altro, un ex premier ha cercato di consolidare la propria presenza pubblica. Gli sviluppi hanno creato nuove difficoltà per la coalizione di centrosinistra, che si trova a fronteggiare le conseguenze di un voto che ha modificato gli equilibri di potere.

Non è stato un fulmine a ciel sereno, ma un’onda lunga che ha travolto il referendum sulla giustizia e, con esso, la strategia del governo. Il verdetto delle urne – la vittoria del No – racconta molto più di un semplice stop tecnico: segna una frattura politica, certifica un errore di valutazione e apre una fase nuova, densa di incognite per la maggioranza e di potenziali opportunità per le opposizioni. Una dinamica maturata nel giro di settimane, tra polarizzazione crescente, tensioni internazionali e una mobilitazione che ha sorpreso per intensità e composizione. A tracciare lo scenario su Formiche.net è Massimiliano Panarari, sociologo e politologo dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Schlein fa, Conte si accredita. Tutte le insidie per il campo largo dopo il referendum secondo Panarari

Articoli correlati

Referendum, il campo largo si gioca la leadership: Schlein e Conte alla resa dei contiLa giornata elettorale scorre tra prudenza, attese e calcoli politici che vanno ben oltre il risultato immediato.

Referendum: il successo del No con gli elettori “dormienti”. Campo largo: Conte sfiderà Schlein alle primarie. Con Renzi di rincorsaROMA – Il no al referendum sulla giustizia è stato trasversale, ossia un’onda che ha toccato moltissime parti del Paese.

Contenuti e approfondimenti su Schlein fa Conte si accredita Tutte le...

Temi più discussi: Referendum, si chiude la campagna. Duello a distanza Meloni Schlein. Appello di Conte a indecisi; Il voto di Mattarella tra gli applausi, Schlein e Conte a Roma. E Meloni aspetta; Schlein-Conte, l’alleanza obbligata. La segretaria ora è più forte, il leader 5S: Sì alle primarie; La piazza del No al referendum di Schlein, Conte e Landini dice no a tutto: Vota sì chi ha commesso delitti.

Conte sfratta Meloni e sfida Schlein alle primarie: i sondaggi gelano la segretaria del PdIl leader del M5s vuole tornare a Palazzo Chigi e accelera sulla consultazione per scegliere il candidato: Oggi c'è tanta voglia di partecipare. Anche per Giuseppe Sala le primarie sono ineludibili: ... today.it

Schlein-Conte, calma e gesso. I voti del referendum non sono conquistati per le PoliticheLo dice l'Istituto Cattaneo nella sua consueta analisi post voto. Ma lo confermano i voti delle Politiche: centrosinistra e M5s nel 2022 non superarono 1,61 ... huffingtonpost.it

Buongiorno da Agorà. Referendum: netta vittoria del No. Meloni: "Occasione persa ma andiamo avanti". Schlein: "Una maggioranza alternativa c'è". Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook

Schlein e Conte si illudono se pensano che il “fronte del NO” possa diventare automaticamente il “campo largo” alle prossime politiche. Non è così. x.com