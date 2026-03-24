Schianto tra aereo e camion dei pompieri hostess sbalzata a oltre 100 metri si salva | era ancora seduta

L’incredibile storia di Solange Tremblay, una delle hostess a bordo del volo Air Canada che si è schiantato contro un camion dei pompieri all'aeroporto LaGuardia di New York. Era seduta dietro i due piloti morti ed è stata sbalzata via: l'hanno trovata ancora legata al sedile ma viva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

New York, collisione tra un aereo e un veicolo dei pompieri al LaGuardia: due mortiLe operazioni all’aeroporto LaGuardia di New York sono state sospese in seguito a una collisione tra un aereo CRJ-900 di Air Canada Express in fase...

New York, incidente a LaGuardia: aereo si schianta contro mezzo dei pompieriABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro in pista e aeroporto chiuso Grave incidente all’aeroporto LaGuardia di New York, dove un aereo si è scontrato con un...

Una selezione di notizie su Schianto tra aereo e camion dei...

Temi più discussi: Stop, stop, stop: l’audio della torre di controllo prima dell’impatto tra aereo e camion; Schianto tra un aereo e un camion dei vigili del fuoco all’aeroporto di New York, due morti; Incidente a New York, audio torre di controllo: gli ultimi istanti prima dello schianto tra aereo e camion; New York, scontro tra areo e camion a LaGuardia: 2 morti.

Il video dell’aereo in fiamme che si è schiantato in Colombia poco dopo il decolloAereo militare si schianta in Colombia: almeno 66 morti, indagini in corso mentre il presidente Petro accusa burocrazia e ritardi militari. blitzquotidiano.it

Aereo militare caduto in Colombia, il bilancio sale ad almeno 66 morti e decine di feritiE' salito ad almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio dello schianto di un aereo militare colombiano con a bordo 125 tra soldati e membri dell'equipaggio. L'incidente è avvenuto lunedì mattina. quotidiano.net

Dopo le due donne investite e uccise al Corso Garibaldi, un altro schianto mortale si è verificato a Napoli - facebook.com facebook

«Fermati, fermati»: in un audio il momento dello schianto a LaGuardia x.com