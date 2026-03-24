Schiaffo alla riforma in Piemonte affluenza record e l' avviso a Meloni | Adesso la regione è contendibile

I risultati del voto in Piemonte e a Torino indicano una netta prevalenza dei contrari alla riforma costituzionale. Il fronte del “no” ha ottenuto una vittoria diffusa, con un’affluenza che ha superato di oltre dieci punti quella registrata alle ultime elezioni regionali. Secondo Andrea Polacchi, presidente di Arci Piemonte, il voto è un segnale di una cittadinanza che ha respinto una riforma “capace di mettere in discussione i principi fondamentali dello stato di diritto”. Polacchi attribuisce il risultato al contributo della società civile e dei movimenti giovanili che hanno scelto di “non restare spettatori di fronte a scelte che riguardano direttamente il loro presente e il loro futuro”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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