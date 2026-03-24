Scappa col Gratta e vinci da mezzo milione la donna richiama il compagno | Sono partita per lavoro ma torno

“Mi ha chiamato dicendo che sta lavorando fuori” ha rivelato l’uomo che ha presentato un esposto per chiedere metà della somma di quel biglietto vincente che lui aveva comprato regalandolo alla donna poi andata via. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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