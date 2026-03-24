scandalo urbanistica a usmate un nuovo colpo di scena i giudici cambiano ancora

Sarà aggiudicato a un altro diverso collegio di giudici, il terzo, il processo per la presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate che vede imputati i costruttori Alberto Riva e Luigi Roncalli, il “geometra di Silvio Berlusconi” Francesco Calogero Magnano e il consulente Roberto Crestale. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Monza, accogliendo in parte l’eccezione preliminare presentata dagli avvocati Federico Cecconi, che faceva parte dello staff difensivo del Cavaliere Silvio Berlusconi e ora difende Magnano insieme alla collega Roberta Minotti, e Davide Steccanella, che difende Roncalli. I legali sostenevano che tutti i giudici del collegio monzese presieduto da Davide Rizzuti hanno esaminato durante le indagini i ricorsi contro i sequestri patrimoniali e quindi si dovevano astenere dal celebrare il dibattimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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