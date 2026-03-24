Doveva essere la stagione del rilancio, la mossa a sorpresa per risollevare gli ascolti di un format in forte affanno. Invece, l’avventura di Taylor Frankie Paul nei panni della protagonista di The Bachelorette si è trasformata in uno dei più clamorosi disastri d’immagine nella storia del reality, culminato con la cancellazione dell’intera stagione a sole 72 ore dal debutto. Come ricostruito in dettaglio dal New York Times, a far precipitare la situazione è stata la pubblicazione da parte del portale TMZ di un video risalente al 2023, in cui si vede chiaramente la star del reality The Secret Lives of Mormon Wives attaccare fisicamente il suo ex fidanzato, Dakota Mortensen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo a “The Bachelorette”: spunta un video choc di Taylor Frankie Paul che picchia il fidanzato, la ABC costretta a cancellare la stagione a tre giorni dal via

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Altri aggiornamenti su The Bachelorette

Argomenti discussi: Taylor Frankie Paul parla della salute mentale e dello scandalo in un’intervista condotta prima della cancellazione di The Bachelorette.; La ABC cancella The Bachelorette dopo il video virale di lotta tra ex fidanzati di Taylor Frankie Paul.

Taylor Frankie Paul’s ‘The Bachelorette’ Season Canceled at ABC Amid Domestic Violence ScandalTaylor Frankie Paul’s upcoming season of The Bachelorette has been pulled from ABC amid a scandal involving domestic violence allegations against the new lead. yahoo.com