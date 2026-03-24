Le monarchie del Golfo hanno intensificato le azioni contro l’Iran, colpendo infrastrutture energetiche, aeroporti e centri economici nella regione. Recentemente, gli Emirati hanno condotto un’operazione che ha colpito il cuore finanziario del regime iraniano a Dubai, segnando un passaggio deciso in questa escalation. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra i paesi della regione.

Le monarchie del Golfo stanno progressivamente abbandonando la cautela iniziale e si avvicinano a un coinvolgimento sempre più diretto nello scontro con l’ Iran, dopo una sequenza di attacchi che ha colpito infrastrutture energetiche, aeroporti e centri economici della regione. Le offensive di Teheran hanno inciso sulle economie locali e alimentato il timore che la Repubblica islamica possa consolidare un controllo strategico sullo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio mondiale di energia. In questo contesto, le iniziative più recenti rafforzano la capacità operativa degli Stati Uniti, ampliando le opzioni per attacchi aerei e aprendo un fronte economico contro le risorse finanziarie iraniane. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Scacco matto a Teheran: gli Emirati colpiscono il cuore finanziario del regime iraniano a Dubai

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