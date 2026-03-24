SBC il martedì dei sogni | torna il Player Pick ‘Answer the Call’ e il pacchetto 5x 84+! Ecco come completarli

Ogni martedì, gli appassionati di FC 26 trovano nuove opportunità per migliorare le proprie squadre senza spendere troppo. Questa settimana torna il Player Pick ‘Answer the Call’ e il pacchetto 5x 84+. Sono disponibili metodi per completare queste offerte e ottenere i giocatori desiderati. La giornata si conferma come il momento preferito per chi cerca di potenziare la rosa con strategie specifiche.

Il martedì di FC 26 si conferma il giorno preferito da chi vuole potenziare la propria squadra senza spendere una fortuna. EA Sports ha appena rilasciato tre sfide fondamentali per accumulare “fodder” di alto livello e, soprattutto, per tentare la fortuna con i campioni della promo “Rispondi alla chiamata” (Answer the Call). Ecco tutto quello che devi sapere sugli upgrade di oggi. Il pezzo forte: 1 di 3 Player Pick FOF “Answer the Call”. È la sfida più attesa: un pacchetto a scelta (Player Pick) che ti garantisce uno tra tre giocatori della promo dinamica dedicata alle nazionali. Perché farla: Queste carte possono ricevere upgrade in base alle convocazioni e alle prestazioni dei campioni (come il nuovo Trent Alexander-Arnold o Højlund ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - SBC, il martedì dei sogni: torna il Player Pick ‘Answer the Call’ e il pacchetto 5x 84+! Ecco come completarli Articoli correlati FC 26 SBC Speciale: Max 89 FOF: Answer the Call GuaranteeSe i Pick non ti bastano e vuoi la certezza di mettere le mani su una delle nuove carte dinamiche, EA ha rilasciato la sfida “Garantito Max 89”. Leggi anche: FC 26 SBC Player Pick: Messi o Ronaldo MO TOTY Una selezione di notizie su Player Pick Discussioni sull' argomento FC 26 SBC Tour Mondiale: Kaoru Mitoma (87) – Il fulmine di Brighton; FC 26 Guanto di Sfida 13: Pioggia di 86+, EVO e Grealish 5/5!; FC 26 SBC Speciale | Max 89 FOF | Answer the Call Guarantee; FC 26, arriva la Patch 1.5.1: addio bug delle scarpe uguali e filtri SBC corretti! Ecco tutte le novità. Hyundai Italia. . Hyundai TUCSON: Choose your player! Tre anime, un solo carattere. Dark Line: elegante e magnetica. N Line: grintosa e sportiva. TUCSON: stile e personalità. #TUCSON - facebook.com facebook