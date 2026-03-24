Savona tenta di uccidere la suocera dandole da mangiare veleno per topi | arrestata

Una donna è stata arrestata a Savona con l’accusa di aver cercato di uccidere la propria suocera somministrandole veleno per topi. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto segnalazioni di ricoveri ripetuti di un’anziana invalida, che aveva ingerito sostanze sospette. Le indagini hanno portato all’arresto della donna, coinvolta nelle vicende legate a questi ricoveri.

Voleva uccidere lentamente la suocera, intossicandole il sangue con il veleno per topi nascosto nei pasti. Una donna di 48 anni è stata fermata a Savona con l'accusa di tentato omicidio. Per lei la procura ha disposto le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla suocera, dell'allontanamento della casa familiare con l’applicazione del braccialetto elettronico., Ad allarmare le forze dell'ordine è stata l'azienda sanitaria locale, che più volte nelle ultime settimane aveva dovuto ricoverare la 73enne, invalida, a causa di disturbi e malesseri. Le analisi mediche hanno evidenziato alcuni valori anomali del sangue, connessi a sostanze nocive. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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