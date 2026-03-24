Voleva uccidere lentamente la suocera, intossicandole il sangue con il veleno per topi nascosto nei pasti. Una donna di 48 anni è stata fermata a Savona con l'accusa di tentato omicidio. Per lei la procura ha disposto le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla suocera, dell'allontanamento della casa familiare con l’applicazione del braccialetto elettronico., Ad allarmare le forze dell'ordine è stata l'azienda sanitaria locale, che più volte nelle ultime settimane aveva dovuto ricoverare la 73enne, invalida, a causa di disturbi e malesseri. Le analisi mediche hanno evidenziato alcuni valori anomali del sangue, connessi a sostanze nocive. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Savona, avvelenava la suocera dandole da mangiare veleno per topi: arrestata

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