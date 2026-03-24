Sattva Yoga Fest 2026

Yoga, meditazione, musica dal vivo con ospiti internazionali e tanti appuntamenti dedicati al benessere. Una tre giorni nella natura e nella consapevolezza. Dal 17 al 19 aprile, il Centro Olistico Borgo Acqua Paola di Bracciano ospita una nuova edizione di Yoga Fest!, ideato e organizzato da Sattva Yoga Roma. Un momento di incontro e condivisione per rallentare, riconnettersi e ritrovare uno spazio di presenza reale, lontano dalla frenesia quotidiana. Yoga, meditazione, sound bath, ayurveda, danza odissi, kirtan, momenti di profondità ma anche di divertimento.Le attività saranno guidate dagli insegnanti del team Sattva Yoga Roma, insieme con ospiti speciali, come Max Passante con la sua Estatic dance. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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