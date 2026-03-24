Sara Franceschi si è fermata ai microfoni di OA Sport in occasione della puntata speciale di Swim Zone, in onda su YouTube in occasione del Meeting di Livorno, appuntamento di preparazione ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione (14-18 aprile). La prima impressione dell’azzurra: “ Allenarsi qui è bellissimo, soprattutto gareggiare, avere Meeting e tutte queste persone nella mia piscina è magnifico. La gara è andata così così, perché sono davvero stanca dopo tutti questi allenamenti in Australia, però sono anche contenta “. Le sensazioni a questo punto della preparazione: “ Al momento sono molto stanca, reduce da questi tre mesi in Australia, ma sono contenta della prestazione, è molto importante sia a livello fisico che mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Franceschi: “Stanca dopo i 3 mesi in Australia, migliorati tanti aspetti”

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