Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. L'articolo Sanzione disciplinare “allontanamento dalle lezioni”, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamenti e notizie su Sanzione disciplinare

Temi più discussi: Whistleblowing e sanzioni: i limiti della tutela; Gite scolastiche costose, la ricetta anti-rincari degli istituti: si parte prima e si tagliano i giorni: A Madrid in dicembre. I prezzi; Minacciata di morte con un coltello dal mio ex marito, i poliziotti mi hanno salvato: la 53enne ha denunciato l'uomo; Studente ferito a scuola, scontro sulla sanzione: il legale denuncia violazione del diritto di difesa.

Consiglio di classe straordinario sospensione studenti: quando va convocato, quali sanzioni previste, è obbligatorio partecipare? [GUIDA]Il DPR n. 134/2025 ha ridisegnato, a partire da quest’anno scolastico, il sistema delle sanzioni disciplinari in caso di violazioni del regolamento da parte degli studenti delle scuole secondarie di s ... orizzontescuola.it

SCUOLA SANZIONI Scuola, nuove regole per le sanzioni disciplinari: cosa cambia con il DPR 134/2025La normativa punta a superare la logica esclusivamente punitiva delle sanzioni, introducendo un modello basato sulla responsabilizzazione ... statoquotidiano.it

Pesante sanzione disciplinare nei confronti di un giocatore del Fiume veneto Bannia nella sfida di campionato contro il San Gottardo. Sanzionata e ammonita la società, ammenda anche al club avversario facebook

Tar Bari, coro 'goliardico' di allievi finanzieri non fu colpa del comandante. Annullata sanzione disciplinare per il video virale sui social 'noi non siamo carabinieri' #ANSA x.com