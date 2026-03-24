Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

Da orizzontescuola.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. L'articolo Sanzione disciplinare “allontanamento dalle lezioni”, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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