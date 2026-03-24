Santanchè non molla Meloni alza il tiro | il gioco delle parti che può far saltare il governo - RETROSCENA ESCLUSIVO

In un clima di tensione politica, Daniela Santanchè si mantiene ferma nella sua posizione, mentre il presidente del consiglio alza il tono. Si susseguono incontri e discussioni tra i vertici del governo, con attenzione rivolta alle scelte sul Quirinale e alle possibili mosse di Draghi. La situazione interna al governo si fa sempre più complessa, con il rischio di una crisi politica in agguato.

Daniela Santanchè non ha alcuna intenzione di mollare. Almeno ufficialmente. Perché ufficiosamente, tra i corridoi del potere, il sospetto è un altro: che quello in corso sia un sofisticato gioco delle parti. Fonti vicinissime alla ministra parlano chiaro: “non si dimette”. Ma è proprio questa ostinazione, spiegano ambienti parlamentari, a far scattare il meccanismo politico più delicato. Quello che porta dritto al Quirinale. Perché se la ministra resiste e Giorgia Meloni insiste pubblicamente nel chiederne un passo indietro, lo scontro diventa istituzionale. E a quel punto il pallino passa nelle mani di Sergio Mattarella. Il retroscena: asse Meloni-La Russa per costruire l’uscita È qui che prende corpo il retroscena più sussurrato: non si tratterebbe di uno scontro reale ma di una regia condivisa tra Meloni e Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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