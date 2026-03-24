Santanchè difesa dalla vostra Carta l’affluenza non è stata alta e Meloni | quindi oggi…

Dopo il referendum, le reazioni si sono concentrate sulla partecipazione e le dichiarazioni politiche. La ministra ha difeso la propria posizione con riferimento alla Carta, mentre le prime analisi indicano un'affluenza non elevata. La premier ha commentato gli sviluppi, sottolineando le azioni intraprese dal governo e le decisioni prese in seguito ai risultati del voto.

- L’analisi del giorno dopo sul referendum mi fa sorridere. Meloni doveva fare. Il governo doveva fare. Non ci hanno capito. Abbiamo sbagliato. Macché, suvvia. Purtroppo il popolo vota e vota un po’ come gli pare: per antipatia, per paura, per la benza, per la guerra, per andar dietro a Gratteri, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo perso, amen. Ma poi non venitevi a lamentare tra 10 o 15 anni che abbiamo ancora un sistema di autogoverno incapace di punire chi sbaglia, di correnti che si fanno la guerra per governare il Csm. - E lo dico con cognizione di causa perché io, a differenza di molti altri, quando Renzi propose di ridurre i poteri del Senato, di abolire il Cnel e segare le Province, votai congiuntamente Sì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Santanchè difesa dalla “vostra” Carta, l’affluenza non è stata “alta” e Meloni: quindi, oggi… Articoli correlati Leggi anche: Referendum, dalla Meloni l’appello al voto: “E’ importante partecipare. Alta affluenza? Ottima notizia” (video) La carta segreta di Macron, occhio ai regime change e Trump: quindi, oggi…Quindi, oggi…: la guerra in Iran; il presidente francese spera ancora di poter creare un ombrello nucleare in Europa comandato da lui medesimo;...