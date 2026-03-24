Sanità | grande successo per il 2° Corso Agui Il timing del parto

A Pisa si è concluso il secondo Corso Agui dedicato al timing del parto, organizzato dall'associazione di settore. L'evento si è svolto nel fine settimana e ha attirato numerosi professionisti del settore sanitario, interessati ad approfondire le tecniche e le conoscenze relative alla gestione temporale del parto. Durante l'iniziativa sono stati presentati vari interventi e studi di casi pratici.

Pisa, 24 marzo 2026 - Si è svolto a Pisa nei giorni scorsi il secondo Corso Agui (Associazione ginecologi universitari italiani), organizzato in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, dal titolo “Timing del parto”, sotto la presidenza di Paolo Mannella e Tommaso Simoncini. L’evento ha affrontato un tema di grande attualità e rilevanza clinica: l’ottimizzazione del momento della nascita in un contesto caratterizzato da un crescente aumento della compresenza di più patologie materne e fetali. In questo scenario, un’attenta e strutturata valutazione della gravidanza consente di individuare la tempistica più appropriata per l’intervento, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei rischi materno-fetali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sanità: grande successo per il 2° Corso Agui “Il timing del parto” Articoli correlati Il teatro sperimentale di Vasco. Grande successo per il primo corsoA Zocca si è conclusa con grande successo la prima esperienza del corso di teatro sperimentale voluto da Vasco Rossi e condotto da Andrea Ferrari. "Tra sogni e realtà": grande successo per la serata conclusiva del corso Liberi di Essere a DelianuovaUn viaggio teatrale che unisce crescita personale e creatività in una performance coinvolgente portata in scena dai giovani protagonisti Il teatro...