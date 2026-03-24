ANGHIARI Preoccupa ad Anghiari la riorganizzazione sanitaria e, in particolare, la trasformazione delle attuali Case della Salute in Case di Comunità, oggetto di un recente incontro fra i capigruppo consiliari su richiesta dei due della minoranza, Mario Checcaglini di "Anghiari Unita" e Danilo Bianchi di "Patto Civico". La richiesta di confronto verteva sull’organizzazione dei servizi e sul rischio che le realtà più periferiche possano subire un arretramento nella loro offerta sanitaria. Apprensioni che emergono chiaramente anche dal clima percepito tra il personale della Casa della Salute – medico, infermieristico e amministrativo – timoroso del fatto che alcuni servizi possano non trovare più collocazione nella struttura attuale e venire accentrati nella nuova sede prevista a Sansepolcro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, cresce la tensione. L’allarme dell’opposizione: "Casa della Salute in bilico"

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