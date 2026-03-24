La serie tv di successo è arrivata in homevideo grazie a Eagle presentando uno straordinario reparto audio-video che supera in qualità la visione televisiva. E c'è anche qualche extra. Alla tv è stato un grande successo. La nuova serie Sandokan con la leggendaria Tigre della Malesia interpretata da Can Yaman e con il suo carico di avventura, romanticismo e battaglie epiche, ha conquistato il pubblico televisivo ma ora lo sta facendo anche in ambito homevideo. È raro infatti che una serie tv appena uscita su disco (sia su Blu-ray che DVD), balzi ai primissimi posti delle classifica di vendita homevideo, eppure il prodotto formato da Nicola Abbatangelo e Jan Michelini lo ha fatto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sandokan e il fascino di Can Yaman: ecco perché il blu-ray batte l'esperienza televisiva

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