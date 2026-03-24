san pio da paziente elogi alle uoc senologia e diagnostica per immagini

Tempo di lettura: 3 minuti Una cittadina ha inviato una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell’AORN ‘San Pio’ di Benevento Maria Morgante, esprimendo la sua gratitudine per l’assistenza ricevuta presso la UOC SENOLOGIA E la UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI. “Egregio Direttore Maria Morgante, desidero testimoniare la straordinaria assistenza ricevuta durante la mia degenza presso l’AORN SAN PIO. Mi chiamo L. P.: dopo aver fatto regolarmente i miei screening al seno presso l’ospedale della mia città, il mio medico di fiducia, dopo aver visto la mammografia, mi ha consigliato un approfondimento con RM presso la UOC Diagnostica per Immagini –Direttore Alfonso Bencivenga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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