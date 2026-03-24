San Marzano volontari ripuliscono l’area del Santuario delle Grazie
A San Marzano di San Giuseppe, volontari di Retake hanno portato a termine una giornata di pulizia nell’area del Santuario della Madonna delle Grazie. Durante l’intervento sono stati raccolti circa quaranta chilogrammi di rifiuti, tra cui indifferenziato, vetro e plastica. L’attività ha coinvolto cittadini che si sono dedicati alla rimozione dei rifiuti dall’area del santuario.
Tarantini Time Quotidiano Quaranta chilogrammi di rifiuti raccolti tra indifferenziato, vetro e plastica: è il risultato della giornata di cittadinanza attiva organizzata da Retake nell’area del Santuario della Madonna delle Grazie, a San Marzano di San Giuseppe. L’intervento, svolto domenica 22 marzo, ha visto la partecipazione di volontarie e volontari impegnati nella pulizia di uno spazio di particolare valore per la comunità, sia dal punto di vista storico e paesaggistico sia per il suo significato simbolico, soprattutto in occasione delle celebrazioni dedicate a San Giuseppe. Nel dettaglio, sono stati raccolti 15 chilogrammi di rifiuti indifferenziati, 18 di vetro e 7 di plastica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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