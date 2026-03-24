San Marzano volontari ripuliscono l’area del Santuario delle Grazie

A San Marzano di San Giuseppe, volontari di Retake hanno portato a termine una giornata di pulizia nell’area del Santuario della Madonna delle Grazie. Durante l’intervento sono stati raccolti circa quaranta chilogrammi di rifiuti, tra cui indifferenziato, vetro e plastica. L’attività ha coinvolto cittadini che si sono dedicati alla rimozione dei rifiuti dall’area del santuario.

Tarantini Time Quotidiano Quaranta chilogrammi di rifiuti raccolti tra indifferenziato, vetro e plastica: è il risultato della giornata di cittadinanza attiva organizzata da Retake nell’area del Santuario della Madonna delle Grazie, a San Marzano di San Giuseppe. L’intervento, svolto domenica 22 marzo, ha visto la partecipazione di volontarie e volontari impegnati nella pulizia di uno spazio di particolare valore per la comunità, sia dal punto di vista storico e paesaggistico sia per il suo significato simbolico, soprattutto in occasione delle celebrazioni dedicate a San Giuseppe. Nel dettaglio, sono stati raccolti 15 chilogrammi di rifiuti indifferenziati, 18 di vetro e 7 di plastica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - San Marzano, volontari ripuliscono l’area del Santuario delle Grazie Articoli correlati San Marzano, raccolta rifiuti al Santuario in vista della festa di San GiuseppeTarantini Time QuotidianoIn vista dei solenni festeggiamenti dedicati a San Giuseppe, i volontari di Retake promuovono un’iniziativa di cittadinanza... Plemmirio, volontari ripuliscono l’area protetta dopo la tempesta: Green Challenge per un futuro più pulito.Una giornata dedicata alla rimozione dei rifiuti, nell’ambito del progetto Green Challenge, ha interessato sabato 7 febbraio il Plemmirio, area...