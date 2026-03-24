san marino introduce il quiz di storia e di italiano per avere la cittadinanza

Repubblica di San Marino, 23 marzo 2026 – Per diventare cittadini di San Marino d’ora in poi non servirà più rinunciare alla cittadinanza d’origine, ma servirà conoscere l’italiano a livello intermedio e superare un test scritto su storia, istituzioni e valori della Repubblica. Crollo del turismo nel borgo da favola: “Per Bagno di Romagna nessuna strategia” Come funzionano l’esame di italiano e il test. Il nuovo regolamento, presentato alla segreteria di Stato per gli Affari Interni, rende il percorso chiaro e accessibile, permettendo di acquisire la cittadinanza sammarinese senza rinunciare a quella d’origine. Tra le novità principali, i candidati devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana a livello minimo B1, certificabile tramite attestati ufficiali o titoli di studio conseguiti in istituti di lingua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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