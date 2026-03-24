L’impatto della crisi energetica in Oceania è stato uno dei temi al centro del vertice fra il premier samoano e quello neozelandese. I due hanno pure chiarito la questione del titolo onorifico assegnato a quest’ultimo, oggetto di una forte polemica a Wellington. La crisi energetica. Entrambi convengono sulla necessità di mettere fine al più presto alle ostilità nel Golfo Persico. Le conseguenze economiche stanno infatti peggiorando di giorno in giorno, riflettendosi anche su uno dei capisaldi di Samoa, il turismo. L’impennata dei prezzi riguarda infatti i voli aerei per raggiungere le isole e scoraggia i turisti, i quali foraggiano un quarto del PIL nazionale. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Samoa, le ostilità nel Golfo Persico si riflettono sull’economia del Pacifico

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