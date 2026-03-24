Referendum giustizia: vince il No. Meloni: "Andiamo avanti". Schlein: "Disponibili alle primarie" Mentre i comitati per il Sì, mentre tutto il centrodestra, a partire dalla premier Meloni e dall’altro vicepremier Tajani che dice di aver fatto “tutto il lavoro possibile”, ammettono la sconfitta, lui, da Budapest, fa calare un profondo silenzio. “Non commentate l’esito referendario prima che lo faccia il segretario”, impartiscono dalla cerchia di Matteo Salvini agli esponenti della Lega nelle chat interne. Solo che quel silenzio, visto che il segretario è in viaggio in Ungheria a sostegno di Viktor Orbán, si protrae per ore. Con l’effetto di far sembrare il Carroccio quello che più si nasconde. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Salvini “snobba” il no al referendum: vola da Orbán e attacca Zelensky

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Salvini attacca Zelensky dopo gli aiuti ricevuti