Un pronostico perfetto, con tanto di cifre precise, peccato che il risultato si è rivelato poi esattamente opposto. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, aveva dato la sua previsione per il referendum sulla giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo, vinto alla fine dal No, ma il risultato ha tradito il ministro dei trasporti consegnandolo nelle grinfie del pubblico ludibrio. Era intervenuto in collegamento telefonico il 19 marzo, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 e, in risposta alla domanda del conduttore che chiedeva un pronostico per il prossimo referendum, aveva risposto: “ 54% sì, 46% no ” e aveva sarcasticamente aggiunto: “ Se la becco cosa vinco? “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini colpisce ancora: “Vincerà il Sì con il 54%”. La cifra è giusta, ma a vincere è stato il No

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