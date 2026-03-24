In un contesto di conflitto continuo, le persone devono affrontare molte difficoltà nel mantenere la propria salute, in particolare quella degli occhi. Per offrire assistenza, sono stati sviluppati i 'corridoi teleterapeutici', un modello che consente di intervenire sulla vista a distanza. Questa iniziativa mira a garantire cure e supporto anche in situazioni di emergenza e di instabilità.

Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - In tempi di conflitti continui proteggere la propria salute, e in particolare la vista, diventa sempre più difficile. La guerra in Ucraina, ad esempio, ha costretto milioni di persone a lasciare il proprio Paese, ma quasi 4 milioni rimangono sul territorio affrontando condizioni estremamente difficili e con urgente bisogno di cure. La telemedicina in questi contesti ha rivoluzionato l'accesso alle consulenze, ma la medicina in tempo di guerra mette in luce i limiti dell'assistenza di tipo meramente consultivo. In caso di patologie in cui il tempo è un fattore cruciale, le competenze che si limitano a fornire raccomandazioni potrebbero arrivare troppo tardi per essere efficaci. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salvare la vista in tempo di guerra, il modello 'corridoi teleterapeutici'

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