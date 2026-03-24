Saltano le prime teste a via Arenula dopo il flop del referendum sulla giustizia

Dopo il risultato negativo del referendum sulla giustizia, alcune persone vicine al ministero guidato da Carlo Nordio hanno presentato le proprie dimissioni. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e si aggiunge alle prime reazioni ufficiali legate all’esito referendario. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli o eventuali cambiamenti nella gestione del ministero.

Dopo il netto “no” al referendum sulla giustizia, arrivano le prime dimissioni nell’entourage del ministero guidato da Carlo Nordio. Il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi hanno comunicato oggi le loro dimissioni al ministro, segnando un cambio di rotta significativo dopo giorni di tentativi della maggioranza di blindare i due nomi, protagonisti di scivoloni pesanti negli ultimi giorni della campagna referendaria. Le dimissioni, maturate durante una lunga mattinata di confronti e riunioni, sono state presentate come un gesto necessario a dare un chiaro segnale di discontinuità, senza ricorrere al passaggio formale in Parlamento per la conferma della fiducia, già escluso dalla premier Giorgia Meloni, che ha ribadito come “non c’è nessuna crisi di governo”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Saltano le prime teste a via Arenula dopo il flop del referendum sulla giustizia Articoli correlati Leggi anche: Fico nel caos dei conflitti d'interesse: e saltano le prime teste SONDAGGIO - Referendum sulla Giustizia, cosa dovrebbe fare il Governo Meloni dopo la vittoria del No?Il Referendum sulla Giustizia non è passato, il No ha sfiorato il 54%, forte degli oltre 14 milioni di voti, circa 2 in più rispetto a chi ha...