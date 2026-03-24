Dopo la vittoria del No al referendum, Elly Schlein si è trovata subito a dover rispondere alle dichiarazioni della sindaca di una grande città, che ha dichiarato di essere lusingata dall'ipotesi di diventare leader del Partito Democratico. La situazione si è subito complicata, con la sindaca che ha lanciato una sfida pubblica, mentre Schlein ha commentato la sua posizione senza entrare in polemica.

Manco il tempo di smaltire l’ebbrezza dello spumantino al Nazzareno, per la vittoria del No, che Elly Schlein s’è ritrovata a fronteggiare la prima sfida interna nel Pd per la leadership. In campo, ovviamente in modo metaforico e non esplicito, come da raffinata strategia politica, è scesa la sindaca di Genova, Silvia Salis, solo omonima di quella Ilaria che si è ritrovata sullo stesso carrozzone politico, quello del No al referendum, nonostante la diametrale differenza politica ed esistenziale. La Salis sindaca ha ribadito un concetto “bomba” nel Pd, un No, ma non sulla riforma della giustizia, ma alle Primarie di coalizione o del Pd, su cui la Schlein fonda la sua aspirazione alla leadership. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salis e t’abbacchi. Povera Schlein, manco il tempo di festeggiare e la sindaca la sfida: “Io leader? Lusingata”

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