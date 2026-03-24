Tempo di lettura: 3 minuti Il cambio di passo, sostanziale, è tutto nei numeri. Appena tredici punti ottenuti nelle prime dieci giornate del girone di ritorno, dieci nelle ultime cinque, affrontando Catania e Crotone e “scivolando” solo in casa della Casertana. Tre vittorie consecutive e un animus pugnandi finalmente ritrovato. Serse Cosmi ha fatto “le cose semplici”. Ha rimesso un po’ d’ordine nella testa dei calciatori ed ha riportato al centro del discorso quella necessaria concretezza che una squadra chiamata ad arrivare al massimo ai playoff deve avere. Esteti e puristi continuano a “storcere il muso” ma – diciamolo francamente – questa... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana concreta e determinata: ora l’inerzia è tornata granata

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