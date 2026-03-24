Salario minimo e massimo? Uno studio Unipi dice che si può fare

Uno studio condotto dall'Università di Pisa suggerisce che stabilire un salario minimo e massimo potrebbe contribuire a ridurre le disparità salariali senza influire negativamente sui livelli di occupazione e sulla crescita economica. La ricerca, pubblicata recentemente, analizza le potenziali implicazioni di questa misura nel contesto italiano, evidenziando possibili vantaggi di un intervento regolatorio sui salari.

Pisa, 23 marzo 2026 - Regolare i salari, introducendo un limite minimo e massimo, può ridurre le disuguaglianze senza compromettere occupazione e crescita. È quanto emerge da un nuovo studio dell’Università di Pisa pubblicato sulla rivista internazionale Economic Modelling. La ricerca ha analizzato il caso italiano utilizzando il modello macroeconomico Eurogreen. Le simulazioni mostrano che un salario minimo fissato a 10 euro l’ora è particolarmente efficace nel ridurre il lavoro povero e le disuguaglianze diffuse, aumentando i redditi più bassi. Il salario massimo, fissato nelle simulazioni a 40 euro l’ora, agisce invece sulla parte alta della distribuzione e contribuisce in modo significativo a ridurre il divario retributivo fra uomini e donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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