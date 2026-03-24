Salah dove giocherà nella prossima stagione? Annuncio dell’agente di Momo ha chiarito così il suo futuro! Ecco cosa ha detto

L'agente di Salah ha confermato la decisione del giocatore riguardo al suo team per la prossima stagione. Durante un'intervista, ha spiegato quale sarà la destinazione del calciatore e ha fornito dettagli sulle trattative in corso. La comunicazione ufficiale si inserisce nel quadro delle voci di mercato che circolano da settimane.

Borussia Dortmund, clamorosa svolta per Schlotterbeck: definito il futuro del difensore tedesco! Lo sviluppo delle ultime ore non lascia più dubbi Salah lascerà il Liverpool, terremoto Reds! Sarà addio a fine stagione con l’egiziano, la decisione sul suo futuro è stata presa Nuovo stadio Cagliari: accordo sul PEF e parcheggi gratis, ora resta un nodo da sciogliere. Passi in avanti importantissimi! Cagliari, infortunio Idrissi: intervento per il difensore dopo la lesione al crociato! Il comunicato ufficiale che rivela le sue condizioni Malen rinato alla Roma, anche il ct Koeman esulta: «Il suo trasferimento si è rivelata una scelta felice. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Salah dove giocherà nella prossima stagione? Annuncio dell’agente di Momo, ha chiarito così il suo futuro! Ecco cosa ha detto Articoli correlati Benzema ha deciso il suo futuro! Bomba dalla Saudi Pro League, ecco dove giocherà il francese nella prossima stagioneIl futuro di Karim Benzema sembra tingersi ancora dei colori gialloneri dell’Arabia Saudita. Conte ha deciso il suo futuro! Annuncio che chiarisce tutto, ecco dove vuole allenare nella prossima stagione. Rivelazione importantedi Redazione JuventusNews24Conte ha preso una decisione per quanto riguarda il suo futuro! Annuncio del tecnico del Napoli, ecco quale squadra vuole... Contenuti e approfondimenti su Salah dove giocherà nella prossima... Discussioni sull' argomento Anteprima Liverpool - Galatasaray Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste; Salah non gioca più e attacca il Liverpool: Non ho più rapporti con l'allenatore, qualcuno nel club non mi vuole; Pronostico Liverpool-Galatasaray quote ritorno ottavi Champions; Salah non giocherà contro il Brighton: il Liverpool si prepara a una sfida difficile. Salah convocato dal Liverpool dopo l’esclusione contro l’Inter: può essere l’addio ad AnfieldÈ stata una settimana molto turbolenta per il Liverpool dopo l'improvviso sfogo di Salah, rimasto in panchina per due partite nelle ultime tre, ma la bufera sembra essersi placata almeno per il ... fanpage.it Tutto sull'annuncio di Mo Salah, che a fine stagione lascerà il Liverpool. Su @Gazzetta_it x.com Mohammed Salah: “Ba tsammani ranar ta zo. Wannan shine angare na farko na bankwana na da ky. Zan bad Liverpool a arshen kakar wasa ta bana. Ina so na fara da faa muku cewa ban taa tunanin wannan ungiyar, wannan birnin da waannan mut - facebook.com facebook