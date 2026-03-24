Sabor Latino fa tappa a Bagheria | nella Città delle Ville i profumi i sapori e l’energia travolgente dell’America Latina

Dal 27 al 29 marzo 2026, Bagheria ospita un evento tra gastronomia artigianale, musica e identità culturale latina. "Sabor Latino", festival itinerante concepito come un viaggio sensoriale, capace di trasformare lo spazio pubblico in un luogo di aggregazione vibrante e cosmopolita, porta nella “Città delle Ville” i profumi, i sapori e l’energia travolgente dell’America Latina. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare le radici culturali latine attraverso un format moderno, offrendo a famiglie, giovani e turisti un’occasione di scambio e scoperta. Per tre giorni, corso Umberto I diventerà un villaggio dove l'artigianalità culinaria incontrerà il folklore internazionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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