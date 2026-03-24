sabato riapre il ponte di canapino

Taglio del nastro per la riapertura del ponte di Canapino, in via del Giardinetto a Marlia. L’amministrazione Del Chiaro ha in programma una riapertura in grande stile, per sabato 28 marzo, alle 11, dopo i lavori di ristrutturazione e sistemazione, con una cerimonia pubblica alla quale interverranno il sindaco Giordano Del Chiaro e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi. In questi giorni sono in corso gli ultimi ritocchi, come l’installazione dei guard rail realizzati in legno ed acciaio e la segnaletica. L’intervento ha visto un investimento comunale di circa 150mila euro. "Siamo davvero molto soddisfatti di poter riaprire al transito il ponte di Canapino, una infrastruttura stradale particolarmente importante per la zona dove è situato - spiega il sindaco Giordano Del Chiaro -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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